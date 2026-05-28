Meta führt bei WhatsApp und Insta Bezahl-Abos ein!

In Europa hatte Meta 2023 bereits kostenpflichtige Versionen von Facebook und Instagram eingeführt, bei denen es keine Werbung gibt. Damit wollte der US-Konzern den EU-Datenschutzvorschriften nachkommen. Nutzer haben die Wahl zwischen einem kostenpflichtigen Angebot ohne Werbung und einer kostenlosen Variante mit Werbung.