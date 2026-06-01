Auto landete im Bach – und ein Hund saß fest

„Unser Zusammenhalt kann Berge versetzen“

Mit stürmischem Wind hatte die Stadt Rust zu kämpfen. Das Fest der katholischen Pfarre drohte zu platzen. Fast alles, was vorbereitet war, wurde weggefegt. Der Musikverein half mit Zelten aus, dem beeindruckenden Auftritt des traditionsreichen Männergesangsvereins stand letztlich nichts im Weg. „Großartig, was Zusammenhalt bewirken kann! Allen Helfern gilt ein herzliches Dankeschön“, lobten die Organisatoren.