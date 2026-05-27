Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Suche was Spannendes“

Glasner schließt Rückkehr nach Österreich aus

Fußball International
27.05.2026 10:32
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trainer Oliver Glasner schließt eine berufliche Rückkehr nach Österreich aus. Das sagte er vor dem Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano.

0 Kommentare

Vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace im Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano wurde Oliver Glasner im RTL/ntv-Interview auf seine Zukunft angesprochen. Der 51-jährige Oberösterreicher machte dabei klar: „Zumindest beruflich“ könne er sich „eine Rückkehr nach Österreich“ nicht vorstellen.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
UECL-Finale ab 21 Uhr
Holt Glasner mit Palace einen Titel zum Abschluss?
27.05.2026
Stadion singt für ihn
„Kam als Fremder“: Emotionaler Glasner-Abschied
25.05.2026

„Ich suche etwas Spannendes“
Ansonsten zeigte sich der frühere Frankfurt-Coach offen für neue Aufgaben. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, erklärte Glasner. Zuletzt wurde er auch immer wieder mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Bereits im Jänner hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer verlassen zu wollen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge unterschiedliche Vorstellungen bei der Transferpolitik gewesen sein. Ganz spurlos geht der Abschied am Erfolgscoach aber nicht vorbei. Trotz aller Differenzen verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.

Vor seinem letzten Spiel will Glasner mit Crystal Palace nach dem FA-Cup-Triumph 2025 nun auch noch einen internationalen Titel holen. „Wir wollen alle ins Ziel. Das Ziel ist klar, die Conference League zu gewinnen. Ich bin in einem Tunnel und es gibt kein links oder rechts mehr – es gilt alles dem Finale unterzuordnen“, sagte Glasner. Ob ihm das gelingen wird? Heute Abend wissen wir mehr ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.05.2026 10:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.968 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
112.549 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
89.369 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
825 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Fußball International
Sind in „Hogwarts“
Laimer-Spitze vor WM: Deutsche sind „neidisch“
„Suche was Spannendes“
Glasner schließt Rückkehr nach Österreich aus
WM-Highlight in Tirol
Gratis Public Viewing mit echter Stadionatmosphäre
Treffen in Wien
Ralf Rangnick plötzlich wieder Thema bei Milan!
Chaos vor Finale:
Englische und spanische Fans gehen aufeinander los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf