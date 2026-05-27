Glasner schließt Rückkehr nach Österreich aus

„Ich suche etwas Spannendes“

Ansonsten zeigte sich der frühere Frankfurt-Coach offen für neue Aufgaben. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, erklärte Glasner. Zuletzt wurde er auch immer wieder mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Bereits im Jänner hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer verlassen zu wollen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge unterschiedliche Vorstellungen bei der Transferpolitik gewesen sein. Ganz spurlos geht der Abschied am Erfolgscoach aber nicht vorbei. Trotz aller Differenzen verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.