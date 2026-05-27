Glasner schließt Rückkehr nach Österreich aus

Trainer Oliver Glasner schließt eine berufliche Rückkehr nach Österreich aus. Das sagte er vor dem Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano.
Vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace im Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano wurde Oliver Glasner im RTL/ntv-Interview auf seine Zukunft angesprochen. Der 51-jährige Oberösterreicher machte dabei klar: „Zumindest beruflich“ könne er sich „eine Rückkehr nach Österreich“ nicht vorstellen.
„Ich suche etwas Spannendes“
Ansonsten zeigte sich der frühere Frankfurt-Coach offen für neue Aufgaben. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, erklärte Glasner. Zuletzt wurde er auch immer wieder mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Bereits im Jänner hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer verlassen zu wollen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge unterschiedliche Vorstellungen bei der Transferpolitik gewesen sein. Ganz spurlos geht der Abschied am Erfolgscoach aber nicht vorbei. Trotz aller Differenzen verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.
Vor seinem letzten Spiel will Glasner mit Crystal Palace nach dem FA-Cup-Triumph 2025 nun auch noch einen internationalen Titel holen. „Wir wollen alle ins Ziel. Das Ziel ist klar, die Conference League zu gewinnen. Ich bin in einem Tunnel und es gibt kein links oder rechts mehr – es gilt alles dem Finale unterzuordnen“, sagte Glasner. Ob ihm das gelingen wird? Heute Abend wissen wir mehr ...
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