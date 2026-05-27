Tierfreund rettet verletzten Seeadler aus Wasser

Mit Rettungen verletzter Wildtiere kennt man sich im Tierheim Krems in Niederösterreich bestens aus. Doch jene eines Seeadlers stellte sich dann doch als besonders heraus.
Der imposante Vogel war mit hängendem Flügel am Straßenrand bei Ottenstein entdeckt worden. Eine Mitarbeiterin des Tierheims machte sich sofort auf den Weg, doch der König der Lüfte hatte kein Interesse daran, sich einfangen zu lassen. Stattdessen flüchtete er über eine steile Böschung in den See – und geriet in noch größere Schwierigkeiten. Er hatte jedoch zum Glück bei seiner Flucht die Rechnung ohne seinen Finder Florian Richter und dessen Erfahrung im Umgang mit diesen Tieren gemacht.
Eine Seeadler-Familie?
Mit vollem Körpereinsatz sprang er ins Wasser und konnte den Adler schließlich in den Transporter setzen. Danach wurde der Raubvogel in die Wildtierstation Brunner gebracht, wo er bei Tierarzt Ingo Mai in besten Händen ist. Weil bei der Rettungsaktion ein zweiter Seeadler kreiste, wird vermutet, dass es sich um den Partnervogel handelt. Aktuell wird abgeklärt, ob sich eventuell ein bebrüteter Horst in der Nähe befindet. „Um den Bestand unserer Seeadler zu halten, ist jedes Küken wichtig“, so die Tierschützer.
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