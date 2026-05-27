Tierfreund rettet verletzten Seeadler aus Wasser

Eine Seeadler-Familie?

Mit vollem Körpereinsatz sprang er ins Wasser und konnte den Adler schließlich in den Transporter setzen. Danach wurde der Raubvogel in die Wildtierstation Brunner gebracht, wo er bei Tierarzt Ingo Mai in besten Händen ist. Weil bei der Rettungsaktion ein zweiter Seeadler kreiste, wird vermutet, dass es sich um den Partnervogel handelt. Aktuell wird abgeklärt, ob sich eventuell ein bebrüteter Horst in der Nähe befindet. „Um den Bestand unserer Seeadler zu halten, ist jedes Küken wichtig“, so die Tierschützer.