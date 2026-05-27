Gäste haben keinen Anspruch auf Leitungswasser

Die Richterinnen und Richter ließen die Klage seit 2019 jedoch in mehreren Instanzen abblitzen. Nun stellte auch der Kassationsgerichtshof klar, dass es im italienischen Recht keine Vorschrift gibt, die Restaurants oder Hotels dazu verpflichtet, Leitungswasser auszuschenken. Der jeweilige Betrieb könne selbst darüber entscheiden, ob jemand ein Glas Wasser aus dem Hahn haben könne oder nicht. Die Urlauberin bekommt demnach auch keine Entschädigung.