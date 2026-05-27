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Mit 44 Jahren

Topmodel Natalia Vodianova erwartet sechstes Kind

Society International
27.05.2026 10:53
Topmodel Natalia Vodianova freut sich mit 44 Jahren über ihre sechste Schwangerschaft. Es ist ...
Topmodel Natalia Vodianova freut sich mit 44 Jahren über ihre sechste Schwangerschaft. Es ist das dritte gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Antoine Arnault.(Bild: APA/AFP/Jonathan NACKSTRAND)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Die Familie von Natalia Vodianova wächst weiter: Das Topmodel ist mit 44 Jahren erneut schwanger. Die süße Baby-News machte die Schönheit mit einem „Vogue“-Cover öffentlich.

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Für Vodianova ist es die mittlerweile sechste Schwangerschaft, für sie und Ehemann Antoine Arnault (48) ist es das dritte gemeinsame Kind. Die frohe Botschaft verkündete das Topmodel mit reichlich Stil – und zwar mit einem Covershooting für die französische Ausgabe der „Vogue“.

Mit Babybäuchlein am Cover
Und das Bild kann sich sehen lassen! Vodianova lehnt in einem Minikleid und mit Converse an den Füßen lässig an einem Baum. Unter dem hautengen Dress zeichnet sich deutlich ein Babybäuchlein ab.

Mit diesem „Vogue“-Cover macht Natalia Vodianova ihre sechste Schwangerschaft öffentlich:

„Zwischen zwei Modenschauen, zu Beginn des Jahres, vertraute mir Natalia Vodianova an, dass sie schwanger sei. Ihr sechstes Kind, mit 44 Jahren. Ich wusste sofort, dass sie unser Coverstar für den Sommer sein musste“, schreibt Moderedakteurin Claire Thomson-Jonville zum Posting.

Im Interview mit der „Vogue“ habe Vodianova betont, wie glücklich sie sich schätze, erneut ein Kind zu erwarten. „Diese Ausgabe befasst sich mit der neuen Fruchtbarkeit: Was sie heute wirklich bedeutet, in all ihrer Komplexität. Neue Methoden. Unterschiedliche Zeitpläne. Frauen, die sich entscheiden, die warten, die andere Wege finden, die einen Schritt zurücktreten, die durchhalten. Eine Feier der Freiheit“, heißt es auf Instagram weiter.

Liebesglück mit Arnault
Natalia Vodianova war von 2001 bis 2011 mit dem britischen Aristokraten Justin Portman verheiratet. Aus der Beziehung stammen ihre Kinder Lucas (24), Neva (20) und Viktor (18). 

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Seit 2020 ist das Topmodel mit Antoine Arnault, Sohn des LVMH-Gründers Bernard Arnault, verheiratet. Das Paar hat bereits die Kinder Maxim (12) und Roman (9).

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