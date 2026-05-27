Topmodel Natalia Vodianova erwartet sechstes Kind

Im Interview mit der „Vogue“ habe Vodianova betont, wie glücklich sie sich schätze, erneut ein Kind zu erwarten. „Diese Ausgabe befasst sich mit der neuen Fruchtbarkeit: Was sie heute wirklich bedeutet, in all ihrer Komplexität. Neue Methoden. Unterschiedliche Zeitpläne. Frauen, die sich entscheiden, die warten, die andere Wege finden, die einen Schritt zurücktreten, die durchhalten. Eine Feier der Freiheit“, heißt es auf Instagram weiter.