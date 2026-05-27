Mit Philipp Schritt für Schritt zu mehr Fitness

Bewegung muss nicht perfekt sein – nur echt. In „Philipp bewegt“ geht es darum, gemeinsam dranzubleiben, den eigenen Körper besser kennenzulernen und Schritt für Schritt stärker zu werden. Kein Leistungsdruck, keine Superlative – sondern ehrliches Training, das motiviert, Spaß macht und zeigt: Jeder Anfang zählt.