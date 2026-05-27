Daniel Allgäuer sagt der Politik endgültig Adieu

Neue Herausforderung mit spannenden Ressorts

Nach dem Wahlerfolg der FPÖ bei den Landtagswahlen 2024 und dem Wechsel der Freiheitlichen von der Oppositions- auf die Regierungsbank war in den Reihen der Blauen ein erfahrener Politiker gesucht, der bereit war, ein Regierungsamt zu übernehmen. Allgäuer nahm die Herausforderung an – nicht zuletzt auch deshalb, weil ihm die Ressorts (Inneres und Sicherheit, Staatsbürgerschaft, Integration, Energie, Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Maschinenbau und Elektrotechnik) wie auf den Leib geschnitten waren. In seiner Funktion als Stadtvertreter in Feldkirch bzw. als Landtagsabgeordneter war er für ebendiese Ressorts verantwortlich.