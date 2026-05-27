Einigung erzielt: Rekordboni für Samsung-Personal

Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der Elektronikriese im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hatte. Allein der Betriebsgewinn für das erste Jahresquartal betrug 57,2 Billionen Won (32,7 Milliarden Euro) – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.