Insel-Alarm in Wien: 700 Stunden Party und Stars

Mehr als nur Musik: Ein Fest mit Herz

Das Donauinselfest zeigt sich aber nicht nur laut und spektakulär, sondern auch von seiner emotionalen Seite. Der Freitag steht ganz im Zeichen von Inklusion und Zusammenhalt, mit einem großen Inklusionskonzert und umfassender Gebärdensprachbegleitung. Eröffnet wird das größte Open-Air-Festival Europas um 12 Uhr von Thorstein Einarsson auf der großen Festbühne und gratis Eis bereits ab 11.30 Uhr, solange der Vorrat reicht.