Insel-Alarm in Wien: 700 Stunden Party und Stars

Sommerstart mit Pauken und Trompeten auf der Wiener Donauinsel: Das Gratis-Festival lockt wieder Hunderttausende Besucher an – Musik, Action und große Gefühle werden beim Mega-Event geboten. Auch die „Krone“ ist mit dabei!
Wien steht im Sommer traditionell vor dem Ausnahmezustand, denn das Donauinselfest meldet sich mit voller Wucht zurück und läutet heuer den Sommer so laut und bunt ein wie selten zuvor. Von 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich die Donauinsel wieder in das größte Freiluftfestival Europas, und das bei freiem Eintritt.
Mehr als 700 Stunden Programm, rund 200 Acts und 14 Bühnen auf 4,5 Kilometern Gelände machen klar: Hier wird nicht gespart, hier wird angeheizt. Dass das Fest diesmal auf das erste Ferienwochenende fällt, passt perfekt zum Motto „Sommer an!“ und macht die Insel endgültig zum Hotspot für alle, die den Schulschluss gebührend feiern wollen.
Stars, Sound und Superstimmung
Schon am Freitag geht es mit voller Energie los, wenn Acts wie My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann die Bühne entern und die Wiener Jugend gemeinsam mit Familien und Freunden die Insel flutet. Der Samstag bringt internationale Vibes mit der Earth, Wind & Fire Experience und Austropop-Größe Gert Steinbäcker, bevor am Sonntag mit Nico Santos, KAMRAD und NESS das große Finale gezündet wird.
Doch nicht nur auf der Hauptbühne wird gefeiert, auch auf den anderen Stages kocht die Stimmung hoch, wenn Rockfans bei Avatar und Airbourne auf ihre Kosten kommen, Schlagerliebhaber Jazz Gitti zujubeln und Elektrofans zu den Beats von Alle Farben durchtanzen.
Mehr als nur Musik: Ein Fest mit Herz
Das Donauinselfest zeigt sich aber nicht nur laut und spektakulär, sondern auch von seiner emotionalen Seite. Der Freitag steht ganz im Zeichen von Inklusion und Zusammenhalt, mit einem großen Inklusionskonzert und umfassender Gebärdensprachbegleitung. Eröffnet wird das größte Open-Air-Festival Europas um 12 Uhr von Thorstein Einarsson auf der großen Festbühne und gratis Eis bereits ab 11.30 Uhr, solange der Vorrat reicht.
Besonders bewegend wird die Ehrung der Special-Olympics-Athleten, die nach ihren Spielen in Wien auf der großen Bühne gefeiert werden und damit mitten ins Herz des Festivals rücken. Hier wird klar: Das Donauinselfest ist mehr als nur Party, es ist ein Statement für Vielfalt und Miteinander.
Das Donauinselfest macht Wiens Vielfalt erlebbar. Es steht für ein offenes, herzliches und buntes Miteinander.
Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien
Bild: Gerhard Bartel
Das Donauinselfest 2026 ist wieder ein Festival, das seinesgleichen sucht. Wir schaffen ein Angebot, das wirklich alle anspricht.
Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event
Bild: Eva Manhart
Junge Talente und volle Action
Gleichzeitig bleibt das Festival seiner Rolle als Sprungbrett für junge Talente treu. Beim Rock The Island Contest setzen sich diesmal ausschließlich Acts mit weiblicher Front durch und eröffnen die großen Bühnen – ein starkes Zeichen aus der heimischen Musikszene. Auch abseits der Konzerte bietet die Insel ein riesiges Programm für jeden Geschmack.
Sportliche Action, Mitmachstationen, Familienunterhaltung und spektakuläre Attraktionen wie der Sky Flyer sorgen dafür, dass schon tagsüber keine Langeweile aufkommt. Kinder können sich beim Kasperl, Schminken oder Shows austoben, während sich andere beim Beachvolleyball oder Yoga versuchen oder einfach die Sommerstimmung genießen.
Bis in die Nachtstunden feiern und Gutes tun
Wer zwischendurch eine Pause vom Feiern braucht, kann über den Edelstoff-Designmarkt schlendern oder mit einer kleinen Geste Großes bewirken, denn mit dem Becherpfand wird erneut die Krebshilfe unterstützt.
Am Ende bleibt vor allem ein Eindruck: Ganz Wien kommt auf die Insel, um gemeinsam zu feiern. Laut, bunt, emotional und kostenlos wird das Donauinselfest 2026 wieder zum ultimativen Sommerauftakt, der die Stadt für drei Tage in einen einzigen riesigen Partyraum verwandelt.
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