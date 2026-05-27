Soll Ralf Rangnick ÖFB-Teamchef bleiben?

Wie stehen Sie zu den Erfolgen, die Ralf Rangnick mit Österreichs-A-Mannschaft vorzuweisen hat? Wäre ein Ausstieg des derzeitigen ÖFB-Trainers ein Verlust für unsere Nationalelf? Was halten Sie von den Berichten, die Rangnick in Verbindung mit dem AC Milan bringen? Wer wäre in Ihren Augen der beste Kandidat für den Trainerposten und warum?



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