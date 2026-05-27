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Frage des Tages

Soll Ralf Rangnick ÖFB-Teamchef bleiben?

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27.05.2026 11:31
Bleibt Ralf Rangnick der ÖFB-Elf als Trainer erhalten?
Bleibt Ralf Rangnick der ÖFB-Elf als Trainer erhalten?(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Als erfolgreicher Trainer und Manager ist Ralf Rangnick längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er laut „Gazetta dello Sport“ auch beim großen AC Milan im Gespräch ist. Unsere Frage des Tages vom 27. Mai lautet: „Soll Ralf Rangnick ÖFB-Teamchef bleiben?“

0 Kommentare

Wie stehen Sie zu den Erfolgen, die Ralf Rangnick mit Österreichs-A-Mannschaft vorzuweisen hat? Wäre ein Ausstieg des derzeitigen ÖFB-Trainers ein Verlust für unsere Nationalelf? Was halten Sie von den Berichten, die Rangnick in Verbindung mit dem AC Milan bringen? Wer wäre in Ihren Augen der beste Kandidat für den Trainerposten und warum?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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