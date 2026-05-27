Laimer-Spitze vor WM: Deutsche sind „neidisch“

Konrad Laimer hat sich kurz vor dem Start in das WM-Abenteuer gut gelaunt präsentiert und dabei eine kleine Spitze gegen die DFB-Unterkunft in den USA verteilt. Seine deutschen Bayern-Teamkollegen sind womöglich „neidisch“ auf das ÖFB-Team, so der 28-Jährige.
„Ich glaube, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie neidisch sind“, scherzt Laimer gegenüber „Bild“. Hintergrund sind die unterschiedlichen Quartiere der ÖFB- und DFB-Auswahl bei der anstehenden WM in Nordamerika.
Während die Österreicher im „Ritz-Carlton Bacara“ in Santa Barbara (Kalifornien) untergebracht sind, hat man beim DFB eine Unterkunft in North Carolina ausgesucht. Die Deutschen befinden sich dort in einer ehemaligen Tabak-Hochburg abseits der großen Metropolen.
DFB-Team in „Hogwarts“
Laimer kann sich deshalb gut vorstellen, dass ihn seine deutschen Bayern-Kollegen durchaus beneiden: „Ich weiß nicht, wo die sind, in North Carolina oder sonst irgendwas, in Hogwarts …“, sorgt der ÖFB-Kicker mit einem Grinsen für Lacher. Ein Vergleich, der durchaus passt. Denn das deutsche Quartier erinnert optisch an eine mittelalterliche Burg.
Auf die WM selbst freut sich Laimer unterdessen schon sehr. „Es ist pure Vorfreude! Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist etwas ganz Großes, es ist das Größte. Ein geiles Gefühl! Ich war noch nie bei einer WM. Österreich war schon so lange gar nicht mehr bei einer WM. Alles drumherum passt.“
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