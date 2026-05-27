Laimer-Spitze vor WM: Deutsche sind „neidisch“

Auf die WM selbst freut sich Laimer unterdessen schon sehr. „Es ist pure Vorfreude! Eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist etwas ganz Großes, es ist das Größte. Ein geiles Gefühl! Ich war noch nie bei einer WM. Österreich war schon so lange gar nicht mehr bei einer WM. Alles drumherum passt.“