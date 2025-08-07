Warum TSMC für Taiwan eine Lebensversicherung ist

In TSMC-Fabriken lässt das Who-is-Who der Chipindustrie seine modernsten Prozessoren fertigen. Apple, Nvidia, AMD – ohne TSMC gäbe es kein iPhone, keine Ryzen-Prozessoren von AMD und keine KI-Hochleistungschips von Nvidia. Entsprechend penibel achtet man darauf, dass das so bleibt und Taiwans Chip-Vorherrschaft im Konkurrenzkampf mit China und Südkorea erhalten bleibt. TSMC-Fabriken sind eine Hochsicherheitszone: Ihre Handys müssen die Mitarbeiter am Eingang abgeben, alles wird lückenlos überwacht. Dennoch gelang es drei Ingenieuren jetzt, Informationen über die neuesten Fertigungstechniken abzusaugen. Krone+ verrät, wie sie vorgingen – und wieso der Vorfall für Taiwan eine Frage der nationalen Sicherheit ist.