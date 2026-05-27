Rekord-Hitze
Fünf Teenager sterben beim Baden in Großbritannien
Von krone.at
In Großbritannien sind in den vergangenen, hochsommerlichen Tagen mindestens fünf Jugendliche bei Badeunfällen ums Leben gekommen.
Am Dienstagabend wurde im River Ribble eine Leiche gefunden, nachdem zuvor ein zwölf Jahre alter Bub vermisst worden war, wie die Polizei in Lancashire mitteilte. Am Montag waren in West Yorkshire, South Yorkshire und Warwickshire drei Jugendliche gestorben, am Sonntag ertrank ein 15-Jähriger in einem See in Lincolnshire.
Das Vereinigte Königreich erlebt derzeit eine außergewöhnliche Hitzewelle. Am Dienstag war es mit vereinzelt 35 Grad Celsius so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen.
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