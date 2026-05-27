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Fünf Teenager sterben beim Baden in Großbritannien

Ausland
27.05.2026 11:07
Tausende Menschen verbrachten die heißen Tage an Seen, Flüssen und am Meer (Symbolbild).
Tausende Menschen verbrachten die heißen Tage an Seen, Flüssen und am Meer (Symbolbild).(Bild: greer - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Großbritannien sind in den vergangenen, hochsommerlichen Tagen mindestens fünf Jugendliche bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

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Am Dienstagabend wurde im River Ribble eine Leiche gefunden, nachdem zuvor ein zwölf Jahre alter Bub vermisst worden war, wie die Polizei in Lancashire mitteilte. Am Montag waren in West Yorkshire, South Yorkshire und Warwickshire drei Jugendliche gestorben, am Sonntag ertrank ein 15-Jähriger in einem See in Lincolnshire.

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