Tiroler Traditionsgasthaus schlittert in Pleite

Personalprobleme, hohe Investitionskosten

„Laut dem vorliegenden Insolvenzantrag gab es seit der Übernahme des Betriebes Schwierigkeiten in mehreren Bereichen. Neben Problemen mit dem Personal wären Investitionen ins Objekt notwendig gewesen, welche letztlich aufgrund der angespannten Liquiditätssituation nicht finanziert werden konnten“, so der KSV von 1870 weiter. Laut Angaben des AKV hätten „die ständigen hohen Reparaturkosten“ den Betrieb belastet. Die Schuldnerin erachte eine „Generalsanierung als unabdingbar“ – die dafür nötigen Mittel, die im Millionenbereich liegen würden, könnten aber nicht aufgebracht werden.