Tödlicher Chemie-Unfall in den USA: Neun Vermisste

Der Gouverneur von Washington D.C., Bob Ferguson, sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei den Arbeitern und ihren Familien sowie bei den Ersthelfern“, schrieb Ferguson auf der Onlineplattform X. Teams des Umweltministeriums und der Arbeitsschutzbehörde seien vor Ort, außerdem sei die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt worden.