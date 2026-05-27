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Mit 33 Jahren

„Danke Fußball!“ Ex-ÖFB-Teamspieler hört auf

Fußball International
27.05.2026 11:21
Marco Djuricin (re.) beendet seine Karriere.
Marco Djuricin (re.) beendet seine Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein heimischer Fußball-Profi sagt Servus! Marco Djuricin hat seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Der frühere ÖFB-Teamspieler verabschiedete sich mit emotionalen Worten vom Fußball.

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Der 33-Jährige gab am Freitag via Instagram das Ende seiner Laufbahn bekannt. Erst vor zwei Wochen hatte der Stürmer mit dem SKN St. Pölten den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp verpasst. „Hinter mir liegen 16 unglaubliche Jahre als Profi – eine Reise voller unvergesslicher Momente, die mich in viele verschiedene Länder und Städte geführt hat“, schrieb Djuricin in seinem Abschiedspost.

53 Einsätze für die Austria
In seiner Karriere spielte der zweifache ÖFB-Teamspieler für insgesamt 15 Vereine in sieben unterschiedlichen Ländern. Die meisten Einsätze absolvierte er für die Wiener Austria, für die er insgesamt 53-mal auflief.

Marco Djuricin
Marco Djuricin(Bild: Mario Urbantschitsch)

Besonders vermissen werde Djuricin aber nicht nur den Sport selbst, sondern vor allem die kleinen Momente des Fußball-Alltags: „Was mir am meisten fehlen wird? Die Kabine – egal wo, sie war immer ein magischer Ort. Der Geruch von frisch gemähtem Rasen. Und dieses besondere Gefühl, wenn man in ein ausverkauftes Stadion einläuft.“

Im März 2015 wurde Marco Djuricin von Teamchef Marcel Koller erstmals in den Kader der ...
Im März 2015 wurde Marco Djuricin von Teamchef Marcel Koller erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen. Sein Debüt gab er am 27. März 2015 im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein.(Bild: GEPA)

Zum Abschluss schrieb der 33-Jährige: „Danke Fußball. Du hast mir alles gegeben und meinen Kindheitstraum wahr werden lassen. Euer Marco – auf Wiedersehen!“ 

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