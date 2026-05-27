„Danke Fußball!“ Ex-ÖFB-Teamspieler hört auf

Besonders vermissen werde Djuricin aber nicht nur den Sport selbst, sondern vor allem die kleinen Momente des Fußball-Alltags: „Was mir am meisten fehlen wird? Die Kabine – egal wo, sie war immer ein magischer Ort. Der Geruch von frisch gemähtem Rasen. Und dieses besondere Gefühl, wenn man in ein ausverkauftes Stadion einläuft.“