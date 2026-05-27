Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Still und leise“

Ex-US-Justizministerin Bondi kämpft gegen Krebs

Außenpolitik
27.05.2026 10:59
Die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi hat kurz nach ihrer Entlassung eine Krebsdiagnose ...
Die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi hat kurz nach ihrer Entlassung eine Krebsdiagnose bekommen.(Bild: EPA/Chip Somodevilla / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ehemalige US-Justizministerin Pam Bondi (60) kämpft laut einem Bericht gegen Krebs. Demnach hat sie die Diagnose kurz nach ihrer Entlassung Anfang April erhalten. Sie sei bereits behandelt worden und befinde sich auf dem Weg der Besserung, hieß es.

0 Kommentare

In sozialen Medien erhielt die ehemalige Ministerin viel Zuspruch. „Pam hat dem Krebs in den vergangenen Wochen still und leise den Garaus gemacht“, schrieb etwa die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses, Katie Miller, auf der Plattform X. Bondi habe ein Herz aus Gold. Die 60-Jährige äußerte sich bisher nicht öffentlich zu ihrer Erkrankung.

Laut dem US-Nachrichtenportal Axios wurde sie wegen Schilddrüsenkrebs behandelt. Schilddrüsenkrebs ist selten, hat aber gute Prognosen. Laut der Cleveland Clinic liegt die Fünfjahresüberlebensrate bei mehr als 98 Prozent. Je früher ein Karzinom festgestellt und operiert wird, desto besser sind die Heilungschancen. Meist verursacht Schilddrüsenkrebs in frühen Stadien keine Probleme beziehungsweise Schmerzen. Bei weiterem Wachstum und zunehmender Tumorgröße können unter anderem ein Druck- oder Engegefühl im Hals, Atem- und Schluckstörungen, Knoten und Beulen am Hals sowie ein Räusperzwang auftreten.

Lesen Sie auch:
Trump selbst hatte gegenüber der „New York Times“ jüngst noch erklärt: „Justizministerin Pam ...
Wegen Epstein-Akten?
Wütender Trump feuert Justizministerin Pam Bondi
02.04.2026
US-Regierung bröckelt
Die nächste Skandal-Ministerin muss gehen
21.04.2026

Kleiner Eingriff, lange Nachsorge
Üblicherweise sind Patientinnen und Patienten nach einer Schilddrüsenoperation nach ein bis zwei Wochen wieder arbeitsfähig. Die Nachsorge kann Monate bis Jahre dauern.

Wie berichtet, war Bondi an jenem Tag aus dem Justizministerium ausgeschieden, an dem sie US-Präsident Donald Trump noch zum Supreme Court begleitet hatte. Dort verfolgte sie die Anhörung in einem Verfahren zum Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft. Zu ihrem vorübergehenden Nachfolger wurde Vize-Generalstaatsanwalt Todd Blanche ernannt.

Hier sehen Sie das Posting von Bondi:

Große Pläne
Trotz ihrer Krebserkrankung hat die ehemalige Justizministerin bereits neue berufliche Pläne. Laut Axios ist sie für ein neues Beratungsgremium rund um Künstliche Intelligenz vorgesehen. Sie sei aufgeregt und werde ihren Kampf für US-Präsident Donald Trump und die Administration fortsetzen, schrieb Bondi auf der Plattform X. Sie sei dankbar für das Vertrauen, das ihr der Republikaner entgegengebracht habe, und bezeichnete Blanche als „fantastisch“.

Bondi war nur 14 Monate lang Ministerin. Laut Medienberichten war sie unter anderem wegen ihres Umgangs mit den Epstein-Akten in Ungnade gefallen. Bondi soll versucht haben, bestimmte Informationen zu vertuschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
27.05.2026 10:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laugentank geborsten
Tödlicher Chemie-Unfall in den USA: Neun Vermisste
Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.968 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
112.549 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
89.369 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
825 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Außenpolitik
„Still und leise“
Ex-US-Justizministerin Bondi kämpft gegen Krebs
Kreml entsetzt
Ukrainische Raketen schlugen in Russland ein
Ukrainische Bedrohung
Russland erlaubt Banken eigene Drohnenabwehr
Umstritten, streitbar
Trump-Kandidat gewinnt Kongress-Vorwahl in Texas
Finale in Neunkirchen
Nie geplante Moschee wird nun zum Wahlkampfthema
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf