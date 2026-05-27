Ex-US-Justizministerin Bondi kämpft gegen Krebs

Laut dem US-Nachrichtenportal Axios wurde sie wegen Schilddrüsenkrebs behandelt. Schilddrüsenkrebs ist selten, hat aber gute Prognosen. Laut der Cleveland Clinic liegt die Fünfjahresüberlebensrate bei mehr als 98 Prozent. Je früher ein Karzinom festgestellt und operiert wird, desto besser sind die Heilungschancen. Meist verursacht Schilddrüsenkrebs in frühen Stadien keine Probleme beziehungsweise Schmerzen. Bei weiterem Wachstum und zunehmender Tumorgröße können unter anderem ein Druck- oder Engegefühl im Hals, Atem- und Schluckstörungen, Knoten und Beulen am Hals sowie ein Räusperzwang auftreten.