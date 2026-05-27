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30 Jahre untergetaucht

Ex-RAF-Terroristin Klette erhält 13 Jahre Haft

Ausland
27.05.2026 11:34
Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette vor dem Landgericht Verden
Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette vor dem Landgericht Verden(Bild: AFP/SINA SCHULDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr wurden schwerer Raub, Verstöße gegen Waffengesetze und andere Straftaten vorgeworfen.

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Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Das Trio soll mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben. Garweg und Staub sind noch immer auf der Flucht.

Mit diesen Bildern suchte die deutsche Polizei nach dem Trio Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub ...
Mit diesen Bildern suchte die deutsche Polizei nach dem Trio Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette.(Bild: APA/AFP)

Bei dem Prozess ging es um Überfälle nach der Auflösung der RAF zwischen 1999 und 2016. Für die Verhandlung wurde eine ehemalige Reithalle in Verden zum hochsicheren Gerichtssaal umgebaut. Sympathisanten Klettes hatten sich vor dem Schuldsspruch davor versammelt und lautstark „Freiheit für Daniela“ gefordert.

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Klette wurde Ende Februar 2024 in Berlin festgenommen – sie war zuvor für 30 Jahre untergetaucht. In der Wohnung, in der sie ohne Mietvertrag lebte, wurden Kriegswaffen und Munition entdeckt. Auch eine hohe Geldsumme und mehr als ein Kilo Gold wurde von den Ermittlern gefunden. 

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