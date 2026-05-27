Pläne für Mondbasis und Mondfahrzeuge vorgestellt

Vorbereitungen für Flug zum Mars

Die Aufträge sind Teil des „Artemis“-Programms der NASA, mit dem die Behörde die Präsenz von Menschen im Weltraum ausbauen und künftige Missionen weiter ins All – etwa zum Mars – vorbereiten will. Der während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump überarbeitete Plan für das „Artemis“-Programm sieht den Aufbau von Infrastruktur für eine künftige Mondbasis sowie den Einsatz von Fahrzeugen auf der Mondoberfläche vor.