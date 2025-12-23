Diese zwei China-Chipfirmen muss Nvidia fürchten

Im Wettrüsten bei Künstlicher Intelligenz sind KI-Beschleuniger von Nvidia das wichtigste Druckmittel der USA, um ihren Rivalen China auszubremsen. Die besten Chips gibt es nur für Staaten, denen Washington freundlich gesinnt ist. Doch die Chinesen schlafen nicht und arbeiten längst an heimischen Alternativen zu Nvidia. Krone+ zeigt Ihnen die vielversprechendsten Herausforderer.
Als der Konzern vor 32 Jahren gegründet wurde, war Nvidia vor allem Computerspielern ein Begriff: Er ist seit Jahrzehnten der wichtigste Hersteller leistungsfähiger Grafikchips (GPUs), die 3D-Welten Leben einhauchen. Wie sich herausstellen sollte, sind Grafikbeschleuniger aber nicht nur für 3D-Berechnungen nützlich, sondern auch bestens für das Training von KI-Modellen geeignet – was Nvidias Börsenwert auf mehr als vier Billionen US-Dollar klettern und das Unternehmen zum Spielball geopolitischer Rivalitäten werden ließ. Zuletzt lockerte US-Präsident Trump die Exportschranken zwar unter der Bedingung, dass die US-Regierung an Exporten mitschneidet. Doch die Chinesen arbeiten längst daran, sich unabhängig zu machen: Vor allem zwei neue China-KI-Chiphersteller sollten Nvidia Sorgen bereiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.