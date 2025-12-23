Vorteilswelt
KI-Primus unter Druck

Diese zwei China-Chipfirmen muss Nvidia fürchten

Digital
23.12.2025 15:26
Nvidia-Chef Jensen Huang: Der US-Spezialist für KI-Beschleuniger darf aufgrund von ...
Nvidia-Chef Jensen Huang: Der US-Spezialist für KI-Beschleuniger darf aufgrund von Exportschranken nur eingeschränkt Geschäfte mit China machen. Dort scharren aber längst Herausforderer mit potenten Financiers in den Startlöchern.(Bild: AFP/JOSH EDELSON)

Im Wettrüsten bei Künstlicher Intelligenz sind KI-Beschleuniger von Nvidia das wichtigste Druckmittel der USA, um ihren Rivalen China auszubremsen. Die besten Chips gibt es nur für Staaten, denen Washington freundlich gesinnt ist. Doch die Chinesen schlafen nicht und arbeiten längst an heimischen Alternativen zu Nvidia. Krone+ zeigt Ihnen die vielversprechendsten Herausforderer.

0 Kommentare

Als der Konzern vor 32 Jahren gegründet wurde, war Nvidia vor allem Computerspielern ein Begriff: Er ist seit Jahrzehnten der wichtigste Hersteller leistungsfähiger Grafikchips (GPUs), die 3D-Welten Leben einhauchen. Wie sich herausstellen sollte, sind Grafikbeschleuniger aber nicht nur für 3D-Berechnungen nützlich, sondern auch bestens für das Training von KI-Modellen geeignet – was Nvidias Börsenwert auf mehr als vier Billionen US-Dollar klettern und das Unternehmen zum Spielball geopolitischer Rivalitäten werden ließ. Zuletzt lockerte US-Präsident Trump die Exportschranken zwar unter der Bedingung, dass die US-Regierung an Exporten mitschneidet. Doch die Chinesen arbeiten längst daran, sich unabhängig zu machen: Vor allem zwei neue China-KI-Chiphersteller sollten Nvidia Sorgen bereiten.

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading
