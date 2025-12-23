Diese zwei China-Chipfirmen muss Nvidia fürchten

Als der Konzern vor 32 Jahren gegründet wurde, war Nvidia vor allem Computerspielern ein Begriff: Er ist seit Jahrzehnten der wichtigste Hersteller leistungsfähiger Grafikchips (GPUs), die 3D-Welten Leben einhauchen. Wie sich herausstellen sollte, sind Grafikbeschleuniger aber nicht nur für 3D-Berechnungen nützlich, sondern auch bestens für das Training von KI-Modellen geeignet – was Nvidias Börsenwert auf mehr als vier Billionen US-Dollar klettern und das Unternehmen zum Spielball geopolitischer Rivalitäten werden ließ. Zuletzt lockerte US-Präsident Trump die Exportschranken zwar unter der Bedingung, dass die US-Regierung an Exporten mitschneidet. Doch die Chinesen arbeiten längst daran, sich unabhängig zu machen: Vor allem zwei neue China-KI-Chiphersteller sollten Nvidia Sorgen bereiten.