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Heiße Zugabe

Wow! Heidi Klum verdreht im Bikini allen den Kopf

Society International
27.05.2026 10:54
Wenn das mal keine heiße Zugabe ist! Heidi Klum räkelte sich für den zweiten Teil der ...
Wenn das mal keine heiße Zugabe ist! Heidi Klum räkelte sich für den zweiten Teil der Calzedonia-Kampagne als sexy Nixe am Strand von Malibu.(Bild: Calzedonia)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn das mal keine heiße Zugabe ist! Heidi Klum präsentiert sich im zweiten Teil der diesjährigen Calzedonia-Kampagne als sexy Nixe am Strand – und lässt mit diesen Fotos die Herzen ihrer Fans definitiv höherschlagen!

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Schon Ende April sorgte Heidi Klum in den neuen Bikinis von Calzedonia für Furore. Jetzt gibt es Nachschub – und der kann sich wieder sehen lassen!

Mega-Kurven am Strand von Malibu
Geshootet wurde für Teil zwei der aktuellen Calzedonia-Beachwear-Kampagne am Strand von Malibu. Und die 52-Jährige wird vor der Linse der Morelli Brothers und unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo zur mega hotten Nixe.

Heidi Klum präsentiert auch heuer wieder die Bademodentrends von Calzedonia.
Heidi Klum präsentiert auch heuer wieder die Bademodentrends von Calzedonia.(Bild: Calzedonia)
Die Kampagne verführt mit sexy Posen, traumhafter Kulisse – und den neuesten Bikini-Trends.
Die Kampagne verführt mit sexy Posen, traumhafter Kulisse – und den neuesten Bikini-Trends.(Bild: Calzedonia)

Die sommerliche Leichtigkeit Kaliforniens trifft hier auf aufregende Key-Pieces von Calzedonia, die die Klum‘schen Kurven perfekt in Szene setzen.

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Coole Designs und Hollywood-Glamour
Im Fokus der Kampagne stehen ausdrucksstarke Designs: Der „Savannah Zebra“-Triangel-Bikini setzt mit seinem markanten Animal-Print ein selbstbewusstes Fashion-Statement.

Klum präsentiert die coolsten Beachwear-Trends der Saison.
Klum präsentiert die coolsten Beachwear-Trends der Saison.(Bild: Calzedonia)
Und beweist: Sie ist immer noch eine wahre Bikini-Göttin!
Und beweist: Sie ist immer noch eine wahre Bikini-Göttin!(Bild: Calzedonia)
In den Bikinis von Calzedonia fühlt sich Heidi Klum pudelwohl – und das sieht man auch!
In den Bikinis von Calzedonia fühlt sich Heidi Klum pudelwohl – und das sieht man auch!(Bild: Calzedonia)

Die Linie „Shiny Satin“ zeigt sich gleich in zwei Varianten: Ein elegantes Bustier-Top in schimmerndem Grün mit goldenem Schmuckdetail an der Vorderseite wirkt unglaublich elegant, während die karamellbraune Triangel-Version mit herausnehmbaren Polstern sommerliche Raffinesse verkörpert.

Schon das Lieblingsmodell gefunden?
Schon das Lieblingsmodell gefunden?(Bild: Calzedonia)
Hollywood-Glamour trifft bei Calzedonia auf coole Styles für den Strand!
Hollywood-Glamour trifft bei Calzedonia auf coole Styles für den Strand!(Bild: Calzedonia)

Für glamouröse Akzente im besten Hollywood-Stil sorgt der „Brown Glitter“-Bikini, dessen feiner Glanz im Sonnenlicht reflektiert und dem Look eine subtile, luxuriöse Ausstrahlung verleiht. 

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