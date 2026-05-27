Wow! Heidi Klum verdreht im Bikini allen den Kopf

Wenn das mal keine heiße Zugabe ist! Heidi Klum präsentiert sich im zweiten Teil der diesjährigen Calzedonia-Kampagne als sexy Nixe am Strand – und lässt mit diesen Fotos die Herzen ihrer Fans definitiv höherschlagen!
Schon Ende April sorgte Heidi Klum in den neuen Bikinis von Calzedonia für Furore. Jetzt gibt es Nachschub – und der kann sich wieder sehen lassen!
Mega-Kurven am Strand von Malibu
Geshootet wurde für Teil zwei der aktuellen Calzedonia-Beachwear-Kampagne am Strand von Malibu. Und die 52-Jährige wird vor der Linse der Morelli Brothers und unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo zur mega hotten Nixe.
Die sommerliche Leichtigkeit Kaliforniens trifft hier auf aufregende Key-Pieces von Calzedonia, die die Klum‘schen Kurven perfekt in Szene setzen.
Coole Designs und Hollywood-Glamour
Im Fokus der Kampagne stehen ausdrucksstarke Designs: Der „Savannah Zebra“-Triangel-Bikini setzt mit seinem markanten Animal-Print ein selbstbewusstes Fashion-Statement.
Die Linie „Shiny Satin“ zeigt sich gleich in zwei Varianten: Ein elegantes Bustier-Top in schimmerndem Grün mit goldenem Schmuckdetail an der Vorderseite wirkt unglaublich elegant, während die karamellbraune Triangel-Version mit herausnehmbaren Polstern sommerliche Raffinesse verkörpert.
Für glamouröse Akzente im besten Hollywood-Stil sorgt der „Brown Glitter“-Bikini, dessen feiner Glanz im Sonnenlicht reflektiert und dem Look eine subtile, luxuriöse Ausstrahlung verleiht.
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