Russland erlaubt Banken eigene Drohnenabwehr

In der russischen Bevölkerung beginnt es vermehrt zu brodeln, auch die Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin wird lauter. „Während sich die Bunkerratte (Anspielung auf den Kremlchef, Anm.), die all das angerichtet hat, versteckt hält, läufst du im Haus umher, in dem du dich überhaupt nicht sicher fühlst. (...) Ich hasse diesen Krieg, ich hasse alles, wozu mein geliebtes Land geworden ist. Ich hasse diejenigen, die uns in all das hineingezogen haben. Hoffentlich ist das bald vorbei“, zeigte sich vor Kurzem ein Bewohner aus der Region Moskau gegenüber dem russischen Exilmedium „Meduza“ aufgebracht.