Dominic Thiem: Wo KI wirklich beim Training hilft

Die KI darf nicht „zur Geißel werden“

Mitunter komme es vor, dass sich auch die Intelligenz irrt – und halluziniert. „Bei den Zahlen vertut sie sich schon gern“, sind sich Thiem und Chang einig. Das könne etwa bei Rezepten, aber auch schon Trainingsplänen fatal werden. Deshalb sei es wichtig, die Ki mit den richtigen Informationen zu füttern. Um das tun zu können, sei es wichtig, seinen eigenen Körper zu kennen. Die Devices seien als Hilfe zu verstehen, sie dürften nicht „zur Geißel werden. Am Ende des Tages oder Monats muss man sich besser fühlen als vorher. Und wenn das nicht der Fall ist, dann Schluss damit.“