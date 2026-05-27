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Ossiacher See: 93-Jähriger trieb leblos im Wasser

Kärnten
27.05.2026 06:40
Am Ossiacher See kam es am Dienstag zu einem weiteren tödlichen Badevorfall.
Am Ossiacher See kam es am Dienstag zu einem weiteren tödlichen Badevorfall.(Bild: Kärnten Werbung)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Binnen nur drei Tagen kam es an Kärntens Seen zu mehreren tragischen Badeunfällen. Nach einem 22-Jährigen am Längsee und einem 69-Jährigen im Strandbad Klagenfurt verlor nun auch ein 93-jähriger Mann am Ossiacher See sein Leben.

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Die Serie an tragischen Badeunfällen in Kärnten nimmt weiterhin kein Ende. Am Sonntag verlor ein 22-jähriger Mann bei einem Badeunfall am Längsee sein Leben. Trotz rascher Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Mann wenig später im Landeskrankenhaus in Klagenfurt. 

Bereits einen Tag später, Montag, kam es im Strandbad Klagenfurt zu einem weiteren dramatischen Zwischenfall. Ein 69-jähriger Badegast erlitt offenbar einen Herzinfarkt, trieb leblos im Wasser und wurde von anderen Badegästen entdeckt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, jedoch verliefen die Maßnahmen erfolglos.

„93-Jähriger trieb leblos im Wasser“
Am Dienstag folgte schließlich die nächste tragische Nachricht: Am Ossiacher See kam es erneut zu einem tödlichen Vorfall: Auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, Matthias Kogelnig, dass am späten Dienstagnachmittag ein 93-jähriger Mann leblos im Wasser trieb.

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„Einsatzkräfte versuchten ihn zu reanimieren“, so Kogelnig. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Im Einsatz standen eine Polizeistreife, ein Notarzt sowie die Wasserrettung. Damit steigt die Zahl der Badetoten in Kärnten in dieser Saison bereits auf vier.

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