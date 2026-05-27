Ossiacher See: 93-Jähriger trieb leblos im Wasser

Bereits einen Tag später, Montag, kam es im Strandbad Klagenfurt zu einem weiteren dramatischen Zwischenfall. Ein 69-jähriger Badegast erlitt offenbar einen Herzinfarkt, trieb leblos im Wasser und wurde von anderen Badegästen entdeckt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, jedoch verliefen die Maßnahmen erfolglos.