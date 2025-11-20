Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“

Mitten unter den Jugendlichen: Ex-Tennisprofi und Unternehmer Dominic Thiem, der als Juror beim Innovationsgipfel dabei war. Im Gespräch mit krone.tv betonte er, wie entscheidend Zukunftskompetenzen heute sind: „Die Welt ist so schnelllebig geworden und es spielen so viele Komponenten mit. Resilienz ist ganz, ganz wichtig – dass man an seinen Träumen dran bleibt und nicht zu schnell aufgibt. Aber natürlich auch Kreativität und Innovation.“