Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

„Bekackter Krieg“ – und niemand weiß, warum

Kolumnen
27.05.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

„War dieser Dritte Weltkrieg wirklich nötig?“ fragt der Präsident – und bekommt nur eine vage Antwort. Es werde noch untersucht, was die Entscheidung der Verteidigungsalgorithmen ausgelöst habe. „Wir gehen momentan von einer Ereigniskaskade verschiedenster autonomer Trigger aus, die sich gegenseitig durch ihre getriggerten Reaktionen auf das Triggern der Trigger, äh, getriggert haben.“ Nur 8 Stunden und 16 Minuten dauerte dieser „bekackte Weltkrieg“, von dem niemand weiß, warum er eigentlich geführt wurde. Außer der KI, die viel schneller schießen ließ, als der Mensch sie kontrollieren konnte.

2020 brachte der Autor Marc-Uwe Kling mit diesem absurden Kriegsszenario in seiner satirischen Dystopie „Quality Land 2.0“ viele zum Schmunzeln. Künstliche Intelligenz war zwar schon damals Realität. Doch ein völlig autonomer „Krieg der Maschinen“ war eher nur Stoff für Bücher und Filme.

Nun warnt auch Papst Leo XIV. in seiner „Enzyklika“ vor der „Gefahr, dass die Technik, losgelöst von Ethik und Verantwortung, Entscheidungen über Leben und Tod schneller und unpersönlicher werden lässt“. Gerade jetzt, da Krieg wieder als probates Machtmittel „normalisiert“ wird.

Die Maschine kennt keine Ethik oder Moral, Menschen wie Trump, Putin, Xi oder die Tech-Milliardäre allerdings auch nur bedingt. Bleibt zu hoffen, dass die KI doch noch einen Funken Menschlichkeit lernt, bevor irgendein Trigger irgendwann zu gefährlich triggert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
27.05.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.284 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
88.293 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
87.814 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
784 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kroatien: Teure Lieblingsküste
„Krone“-Kommentar
Die großkotzige These, dass das Volk schuld ist
„Krone“-Kommentar
Für die Vorgänge im ORF wird die Politik büßen
„Krone“-Kommentar
Der Weg zu Wohlstand
„Krone“-Kommentar
Warum beugt Van der Bellen sich sozialen Medien?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf