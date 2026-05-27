„Bekackter Krieg“ – und niemand weiß, warum

„War dieser Dritte Weltkrieg wirklich nötig?“ fragt der Präsident – und bekommt nur eine vage Antwort. Es werde noch untersucht, was die Entscheidung der Verteidigungsalgorithmen ausgelöst habe. „Wir gehen momentan von einer Ereigniskaskade verschiedenster autonomer Trigger aus, die sich gegenseitig durch ihre getriggerten Reaktionen auf das Triggern der Trigger, äh, getriggert haben.“ Nur 8 Stunden und 16 Minuten dauerte dieser „bekackte Weltkrieg“, von dem niemand weiß, warum er eigentlich geführt wurde. Außer der KI, die viel schneller schießen ließ, als der Mensch sie kontrollieren konnte.
2020 brachte der Autor Marc-Uwe Kling mit diesem absurden Kriegsszenario in seiner satirischen Dystopie „Quality Land 2.0“ viele zum Schmunzeln. Künstliche Intelligenz war zwar schon damals Realität. Doch ein völlig autonomer „Krieg der Maschinen“ war eher nur Stoff für Bücher und Filme.
Nun warnt auch Papst Leo XIV. in seiner „Enzyklika“ vor der „Gefahr, dass die Technik, losgelöst von Ethik und Verantwortung, Entscheidungen über Leben und Tod schneller und unpersönlicher werden lässt“. Gerade jetzt, da Krieg wieder als probates Machtmittel „normalisiert“ wird.
Die Maschine kennt keine Ethik oder Moral, Menschen wie Trump, Putin, Xi oder die Tech-Milliardäre allerdings auch nur bedingt. Bleibt zu hoffen, dass die KI doch noch einen Funken Menschlichkeit lernt, bevor irgendein Trigger irgendwann zu gefährlich triggert.
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