„Bekackter Krieg“ – und niemand weiß, warum

„War dieser Dritte Weltkrieg wirklich nötig?“ fragt der Präsident – und bekommt nur eine vage Antwort. Es werde noch untersucht, was die Entscheidung der Verteidigungsalgorithmen ausgelöst habe. „Wir gehen momentan von einer Ereigniskaskade verschiedenster autonomer Trigger aus, die sich gegenseitig durch ihre getriggerten Reaktionen auf das Triggern der Trigger, äh, getriggert haben.“ Nur 8 Stunden und 16 Minuten dauerte dieser „bekackte Weltkrieg“, von dem niemand weiß, warum er eigentlich geführt wurde. Außer der KI, die viel schneller schießen ließ, als der Mensch sie kontrollieren konnte.