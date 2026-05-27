WM-Aus: „Wir haben Österreich gut vertreten“

Die Kür in Form der neuerlichen Viertelfinalteilnahme, wie sie im Vorjahr zum ersten Mal nach 31 Jahren gelungen war, blieb dieses Mal aus. Im ÖEHV-Team strich man die Positiva heraus. „Keiner hat uns drei Siege zugetraut. Wir hatten ein junges Team, einige Debütanten, die sich in die Auslage gespielt haben“, betonte Unterweger. Tim Harnisch von ICE-Meister Graz99ers war einer der Gewinner. „Ich bin stolz, ein Part dieser Mannschaft gewesen zu sein. Wir haben Österreich wirklich gut vertreten, wir haben alles gegeben.“ Laut ORF-Experte Peter Znenahlik hat diese Auswahl fast das Maximum beim Turnier herausgeholt. „Die jungen Burschen haben sich eingeschworen und alle einen Topjob gemacht“, sagte Znenahlik. Die nächste WM findet 2027 in Deutschland (Düsseldorf/Mannheim) statt.