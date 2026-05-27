Diesen Wunsch haben die 99ers in der Königsklasse

Der gewonnene Meistertitel ist knapp einen Monat her. Aus Eis gehen die Grazer Eishockey-Cracks erst in etwas mehr als zwei Monaten. Doch schon am Mittwoch wird es für die 99ers wieder ernst: In Zürich findet die Auslosung für die kommende Champions Hockey League statt.
Die Spannung steigt! Mittwoch Nachmittag (16 Uhr, live auf ORF Sport+) erfolgt in Zürich die Auslosung der kommenden Champions Hockey League. Danach kennen die Grazer Eishockey-Cracks ihr sechs internationalen Gegner.
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