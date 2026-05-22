Thiem: „Dann kommt für mich nix Gutes dabei raus“

„Für eine größere Padel-Tennis-Karriere bin ich zu spät dran“, scherzte Dominic Thiem im Rahmen der Eröffnung des ersten Smash-Courts. Mit der Rolle als Investor hat sich die ehemalige Nummer drei der Tenniswelt aber mittlerweile auch angefreundet, wie er im Talk mit sportkrone.at-Reporter Anatol Szadeczky festhielt ...