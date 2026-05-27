Ab Sommer gilt beim Strom „10-Cent-Preisgarantie“

Keine Maximaldauer geplant

Wie lange die Preisbremse aktiv bleibt, hängt von der Entwicklung am Energiemarkt ab. Eine maximale Laufzeit ist nicht vorgesehen. Die Regelung endet erst dann, wenn die festgelegten Grenzwerte wieder unterschritten werden. Aus Regierungskreisen heißt es dazu: „So lange wie nötig, so kurz wie möglich.“ Für kleine und mittelgroße Unternehmen sind ebenfalls Mittel im Rahmen des Energiekrisenmechanismus vorgesehen, die den Strompreis reduzieren sollen.