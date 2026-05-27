Englische und spanische Fans gehen aufeinander los

Heftige Szenen vor dem großen Europacup-Finale! Noch vor dem Conference-League-Endspiel zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano kam es in Leipzig zu Ausschreitungen zwischen Fans beider Lager. Stühle, Besteck und Fäuste flogen mitten in der Innenstadt.
Am Mittwochabend treffen Crystal Palace und Rayo Vallecano im Conference-League-Finale aufeinander, doch bereits am Vorabend sorgten die Anhänger beider Klubs für unschöne Szenen. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, wurde am Dienstagabend in der Innenstadt eine dreistellige Anzahl an Fans beider Lager festgesetzt.
Stühle, Besteck und Fäuste flogen
Die Anhänger des spanischen Klubs aus Madrid waren gerade erst am Leipziger Bahnhof angekommen und auf dem Weg durch die Innenstadt, als sie gegen 20.15 Uhr in der Leipziger Reichsstraße auf Fans von Crystal Palace trafen. Unmittelbar danach eskalierte die Situation: Stühle, Besteck und Fäuste flogen. Die Polizei schritt umgehend mit mehreren Kräften ein.
Der Finaltag beginnt damit schon vor dem Anpfiff mit reichlich Zündstoff.
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