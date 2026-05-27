Englische und spanische Fans gehen aufeinander los

Stühle, Besteck und Fäuste flogen

Die Anhänger des spanischen Klubs aus Madrid waren gerade erst am Leipziger Bahnhof angekommen und auf dem Weg durch die Innenstadt, als sie gegen 20.15 Uhr in der Leipziger Reichsstraße auf Fans von Crystal Palace trafen. Unmittelbar danach eskalierte die Situation: Stühle, Besteck und Fäuste flogen. Die Polizei schritt umgehend mit mehreren Kräften ein.