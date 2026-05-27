Opfer im Blutrausch fast erschlagen: Prozess-Start

Fünf Angeklagte stehen ab Mittwoch im Salzburger Landesgericht vor den acht Geschworenen. Es geht um den Vorwurf des Mordversuchs und der absichtlich schweren Körperverletzungen nach Gewalttaten im Pinzgau. Bei der angeklagten Gruppe handelt es sich um sogenannte Pedo Hunter.
Vier Männer und eine Frau zwischen 21 und 25 Jahren müssen sich ab Mittwoch im Salzburger Landesgericht erklären: Als selbst ernannte „Pedo Hunter“ (übersetzt Pädophilen-Jäger) lockten sie zwei Männer unabhängig voneinander in den Nachtstunden zur Arzhofbrücke nach Lend – und verprügelten sie auf brutale Weise. So brutal, dass die Staatsanwaltschaft vier Angeklagten versuchten Mord vorwirft – und das im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die „Krone“ berichtete über die beiden Gewalttaten, die sich Ende Oktober 2024 in der Pinzgauer Gemeinde abspielten.
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