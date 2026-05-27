Opfer im Blutrausch fast erschlagen: Prozess-Start

Vier Männer und eine Frau zwischen 21 und 25 Jahren müssen sich ab Mittwoch im Salzburger Landesgericht erklären: Als selbst ernannte „Pedo Hunter“ (übersetzt Pädophilen-Jäger) lockten sie zwei Männer unabhängig voneinander in den Nachtstunden zur Arzhofbrücke nach Lend – und verprügelten sie auf brutale Weise. So brutal, dass die Staatsanwaltschaft vier Angeklagten versuchten Mord vorwirft – und das im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die „Krone“ berichtete über die beiden Gewalttaten, die sich Ende Oktober 2024 in der Pinzgauer Gemeinde abspielten.