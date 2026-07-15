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Bis in die 6. Liga

Frankreichs Ex-Meister Bordeaux stürzt weiter ab

Fußball International
15.07.2026 18:54
Gibt’s in Bordeaux bald nur mehr 6.-Liga-Fußball?
Gibt’s in Bordeaux bald nur mehr 6.-Liga-Fußball?(Bild: AFP/ROMAIN PERROCHEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Absturz des sechsfachen französischen Fußball-Meisters Girondins Bordeaux geht weiter!

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Wegen millionenschwerer Zahlungslücken wird der Ex-Klub von Zinedine Zidane von der 4. bis zumindest in die 6. Liga zwangsversetzt. Das entschied am Mittwoch die Berufungskommission der Finanzaufsichtsbehörde DNCG, die 1984 extra zur Prüfung und Überwachung französischer Profi-Klubs eingerichtet worden war.

Liquidation des Vereins steht im Raum
Konkret wurde Girondins aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden – vorausgesetzt, der Fußball-Verband der Region Nouvelle-Aquitaine stimmt dem zu. Wegen der Finanzprobleme steht sogar die Liquidation des Vereins im Raum.

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Aktuell geht es um einen Finanzierungsbedarf von rund zehn Millionen Euro, der unter anderem aus ausstehenden Transferzahlungen und Ausbildungsentschädigungen an andere Klubs resultiert. Ein Verkauf von Girondins an den britischen Investmentfonds Sparta Capital scheiterte zuletzt.

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