„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“

Entzunden hatte sich der Streit an der Parteienförderung. Dengler hatte sich dagegen ausgesprochen, sie zu erhöhen – und das im Alleingang, öffentlich in der Nationalratssitzung. Eine interne Krisensitzung im Anschluss habe der Parteimitgründer aufgezeichnet, das habe das Fass zum Überlaufen gebracht. „Sie war nicht geheim, das Handy lag vor mir und ich habe den Knopf gedrückt“, erklärt sich Dengler gegenüber Moderator Martin Thür. Er habe die Aufzeichnung für alle sichtbar gelöscht.