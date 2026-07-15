Außenhandel: Höchster Überschuss aller Zeiten

Deutschland bleibt mit Exporten im Wert von 2,6 Milliarden Euro wichtigster Handelspartner. Besonders stark entwickelte sich China, wohin Kärntner Unternehmen Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro exportierten – ein Plus von 23,9 %. Auch Malaysia, Polen, Ungarn und die Schweiz verzeichneten Zuwächse. Wichtigste Exportbranche bleibt der Maschinen- und Anlagenbau mit einem Volumen von knapp drei Milliarden. Deutlich zulegen konnten auch elektrische Maschinen und Holz sowie Fleischprodukte.