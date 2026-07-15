Land unter: Starkregen sorgte für Überflutungen

Mindestens 100.000 Euro Schaden

Anders die Situation bei der Firma Holz Wahl in Theresienfeld. Eine Verklausung des kleinen Tirolerbachs führte zu einem Schaden, der laut Firmenchef Robert Wahl mindestens 100.000 Euro ausmacht. „ Zum Glück habe ich meinen Sohn um Mitternacht vom Flughafen abgeholt und das Wasser bemerkt, sonst wäre das Ausmaß noch größer“, so Wahl. Sofort ging er daran, den Bach freizulegen. Die Feuerwehr stand ihm bei. „Jetzt helfen uns meine Mitarbeiter, zwei Kollegen von Partnerfirmen und ein Bauer beim Aufräumen“, so Wahl am Mittwoch. Der Betrieb war aufgrund der Unwetterschäden eingeschränkt, wie er auf Facebook informierte.

„Robert steht als Feuerwehrmann immer Gewehr bei Fuß und jetzt hat es ihn selbst erwischt“, zeigt auch Bezirksfeuerwehrkommandant Greiner seine Betroffenheit.