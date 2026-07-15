Yzerman nicht mehr General Manager von Detroit!

Der österreichische Eishockey-Profi Marco Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings einen neuen Chef! Der Klub der National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Klublegende Steve Yzerman als Vizepräsident und General Manager abgelöst wird …
Yzerman spielte 22 Jahre für Detroit, war jahrelang Kapitän und führte die Red Wings zu drei Stanley-Cup-Siegen. Nach seinem Karriereende 2006 war er bis 2010 Vizepräsident, 2019 kehrte er als General Manager und Vizepräsident zurück.
Zehn Jahre in Folge Playoffs verpasst
Die Detroit Red Wings haben nun zehn Jahre in Folge das Playoff in der NHL verpasst. Kapitän Dylan Larkin, dessen Vertrag noch fünf Jahre läuft, bat nach der abgelaufenen Saison um einen Transfer, eine Lösung der Causa steht noch aus.
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