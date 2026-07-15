Formel 1-Fan will in Barcelona Vollgas geben

Kletterer Jan-Luca Posch will bei den Boulder-Europameisterschaften Formel 1-Superstar Lewis Hamilton nacheifern und ebenfalls in Barcelona gewinnen. Warum sich der Tiroler so auf den Bewerb am Rennkurs freut und wie er die Hitze auf dem Asphalt überstehen will.
Für Jan-Luca Posch geht bei den Boulder-Europameisterschaften am Wochenende ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn der Bewerb findet auf dem Formel 1-Kurs von Barcelona statt.
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