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Kletter-EM im Bouldern

Formel 1-Fan will in Barcelona Vollgas geben

Sport-Mix
15.07.2026 18:28
Jan-Luca Posch will es Lewis Hamilton nachmachen.
Jan-Luca Posch will es Lewis Hamilton nachmachen.(Bild: Heiko Wilhelm)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Kletterer Jan-Luca Posch will bei den Boulder-Europameisterschaften Formel 1-Superstar Lewis Hamilton nacheifern und ebenfalls in Barcelona gewinnen. Warum sich der Tiroler so auf den Bewerb am Rennkurs freut und wie er die Hitze auf dem Asphalt überstehen will.

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Für Jan-Luca Posch geht bei den Boulder-Europameisterschaften am Wochenende ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn der Bewerb findet auf dem Formel 1-Kurs von Barcelona statt.

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