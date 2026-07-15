Trump stiftet Chaos: Iran ist vernichtet, aber …

Alles zurück auf Start?

Die USA und der Iran stehen quasi wieder am Start einer neuen Gewaltschleife, die Hormuz-Meerenge ist abermals blockiert und niemand weiß, wie der Konflikt beendet werden kann: „Wir sind wieder dort angelangt, wo wir am Anfang standen, als die Frage lautete: Wer hat mehr Geduld?“, sagte Analyst Elliot Abrams der BBC. „Die Iraner, die kein Öl mehr exportieren können, oder die USA und andere Länder, die Öl aus der Golfregion beziehen?“