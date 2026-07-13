Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an

In Europa müsse eine Überkapazität von 500.000 Einheiten abgebaut werden, sagte Blume. „Die Wahrheit ist auch, dass wir heute für die Werke Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm in den 30er-Jahren noch keine wettbewerbsgerechte Belegung bestätigen können.“ Es gebe aber intelligentere Lösungen, als ein Werk zu schließen, ist der Konzernchef überzeugt. Die bisherigen Einsparungen in deutschen Standorten würden bereits Wirkung zeigen, sagte er zur „Bild am Sonntag“. Die Fabrikkosten hätten allein im Vorjahr „um durchschnittlich 20 Prozent“ reduziert werden können.