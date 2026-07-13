Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Schließungen?

Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an

Wirtschaft
13.07.2026 12:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat den Abbau von bis zu 50.000 Jobs weltweit angekündigt. Medien hatten zuvor gar von 100.000 bis 120.000 Stellen berichtet. Laut den Berichten droht die Schließung der Werke in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Dazu nahm Blume nun ebenfalls Stellung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Europa müsse eine Überkapazität von 500.000 Einheiten abgebaut werden, sagte Blume. „Die Wahrheit ist auch, dass wir heute für die Werke Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm in den 30er-Jahren noch keine wettbewerbsgerechte Belegung bestätigen können.“ Es gebe aber intelligentere Lösungen, als ein Werk zu schließen, ist der Konzernchef überzeugt. Die bisherigen Einsparungen in deutschen Standorten würden bereits Wirkung zeigen, sagte er zur „Bild am Sonntag“. Die Fabrikkosten hätten allein im Vorjahr „um durchschnittlich 20 Prozent“ reduziert werden können.

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Volkswagen-Chef Oliver Blume(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Dies sei „ein starker Fortschritt“. Das Unternehmen müsse allerdings weiter die Kosten senken. Wie berichtet, hatte Blume bereits angekündigt, bis 2030 eine Million weniger Fahrzeuge zu produzieren. Die Zahl der Modelle soll bis 2035 um die Hälfte reduziert werden, um kostengünstiger und effizienter zu werden. Zudem sollen sich die Marken weniger überlappen.

Bis 2030 soll die Produktion heruntergeschraubt werden.
Bis 2030 soll die Produktion heruntergeschraubt werden.(Bild: APA/dpa/Julian Stratenschulte)

„Gespräche kommen gut voran“
Aktuell seien die Gemeinkosten von Volkswagen um 20 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen, sagte Blume. „Da die Hälfte der Gemeinkosten aus den Personalkosten resultiert, würde eine theoretische Ableitung ohne Veränderung der Arbeitskosten rund 50.000 Stellen weltweit ergeben.“ Derzeit werde in allen Märkten, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen tatsächlich nötig und möglich seien. „Sobald Entscheidungen getroffen werden, informieren wir transparent und umfassend“, versprach der Chef des deutschen Autobauers.

Lesen Sie auch:
Das Werk in Wolfsburg soll nicht von einer Schließung bedroht sein.
120.000 Jobs in Gefahr
VW-Sparhammer: „Mitarbeiter müssen verzichten“
11.07.2026
Sparpläne bei Konzern
Heimische Autozulieferer zittern um VW-Geschäft
11.07.2026

Wie berichtet, hatte es vergangene Woche keine Zustimmung der zuständigen Gremien zum Sparplan gegeben. Die Gespräche im Aufsichtsrat kämen aber gut voran, sagte Blume jetzt. Die Zustimmung hatten das Land Niedersachsen und Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite verweigert. „Unser Umfeld war noch nie so anspruchsvoll und risikobehaftet wie heute. Geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, Regulatorik, Marktumbrüche und intensive Konkurrenz“, meinte Blume.

5000 Management-Posten fallen weg
In den vier Werken, denen die Schließung droht, arbeiten derzeit ungefähr 40.000 Menschen. VW überlegt nach früheren Angaben, dort Rüstungsfirmen anzusiedeln oder eigene, in China entwickelte Modelle zu bauen. Zudem sollen bis 2030 von weltweit 21.000 Management-Posten 5000 gestrichen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.07.2026 12:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HannoverEuropa
Volkswagen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
235.161 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
171.544 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.066 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1225 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
748 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Wirtschaft
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Arbeiterkammer-Analyse
So einfach spart man bis zu 24 Euro pro Einkauf
Wasser immer knapper
Hitzewelle in Italien: Parmesan-Produktion stockt
Statt E-Autos in China
Pkw-Hersteller holen Produktion nach Europa zurück
Ölpreise steigen an
„Vertrauen dahin“: Kaum jemand wagt Hormuz-Passage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf