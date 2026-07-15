Frau Lewandowski verrät: „Ich habe echt Angst!“

„Fühle immensen Stress“

Grund: „Die letzten Wochen waren ein Rollercoaster aus extremen Emotionen. Barcelona ist mein Zuhause geworden. Mein sicherer Ort, den ich mit meinem ganzen Herzen geliebt habe. Denken, dass ich wieder packen und das, was ich aufgebaut habe, zurücklassen und von vorne anfangen muss, ist einfach schrecklich. Als Mutter fühle ich immensen Stress. Ich mache mir Sorgen um die Mädchen und ihre Emotionen, um die neue Schule, wie sie in diese völlig neue Welt passen werden. Jeder, der einen großen Umzug mit Kindern durchgemacht hat, weiß, was für eine psychische Belastung das ist.“