Frau Lewandowski verrät: „Ich habe echt Angst!“

„Ich habe wirklich Angst“, schreibt Anna Lewandowski, die Frau des ehemaligen Bayern- und Barcelona-Stürmers Robert. Grund: Der Umzug nach Chicago macht ihr zu schaffen ...
„Ich habe schon lange darüber nachgedacht, was ich hier schreiben soll. Ich könnte ein Bild mit einem Lächeln posten, „wir ziehen in ein neues Zuhause“ schreiben und so tun, als wäre alles perfekt. Aber das ist es nicht“, so die 37-jährige Polin.
Denn, so Anna, weiter: „Der Umzug nach Chicago ist eine große Veränderung für mich. Und obwohl ich begeistert sein sollte, möchte ich euch heute eine Sache sagen: Ich habe wirklich Angst!“
„Fühle immensen Stress“
Grund: „Die letzten Wochen waren ein Rollercoaster aus extremen Emotionen. Barcelona ist mein Zuhause geworden. Mein sicherer Ort, den ich mit meinem ganzen Herzen geliebt habe. Denken, dass ich wieder packen und das, was ich aufgebaut habe, zurücklassen und von vorne anfangen muss, ist einfach schrecklich. Als Mutter fühle ich immensen Stress. Ich mache mir Sorgen um die Mädchen und ihre Emotionen, um die neue Schule, wie sie in diese völlig neue Welt passen werden. Jeder, der einen großen Umzug mit Kindern durchgemacht hat, weiß, was für eine psychische Belastung das ist.“
Nach drei Meistertiteln in vier Jahren bekam ihr Mann Robert Lewandowski beim FC Barcelona keinen neuen Vertrag mehr. Also wechselt der 37-jährige Stürmer in die USA zu Chicago Fire.
Neue Herausforderungen
Anna dazu: „Das Leben mit einem Sportler ist nicht nur Glamour, es ist auch schwierig, Familienkompromisse. Der professionelle Weg, den Robert geht, erfordert neue Herausforderungen. Ich stehe hinter ihm wie eine Wand und unterstütze ihn mit all meiner Kraft, weil wir ein Team sind. Aber als Frau habe ich das Recht, Angst zu haben. Ich habe das Recht, mich überwältigt zu fühlen, und heute werde ich nicht so tun, als wäre es anders.“
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