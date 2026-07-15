„Nicht Landwirtschaft anderen Interessen opfern!“

„Steigen Anforderungen, müssen auch Gelder steigen“

Konkret kritisieren die Vertreter der Landwirte die hohen Auflagen, von denen es immer mehr und immer höhere gebe, und die zunehmende Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht. „Das lähmt die land- und forstwirtschaftlichen Familienunternehmen“, so Moosbrugger. „Wir stehen zu Nachhaltigkeit, zu Biodiversität, zu Artenvielfalt, aber Naturschutzprogramme bedeuten, dass weniger produziert werden kann. Das muss abgeholten werden.“ Und da die hohen Auflagen für Produzenten in anderen Ländern nicht gelten und deren Produkte importiert werden, stünden die Landwirte auf dem Markt schlecht da. „Was für unsere Produzenten an Auflagen gilt, muss auch für Importe gelten. Und steigen die Anforderungen an uns, müssen auch die Gelder steigen“, unterstreicht Moosbrugger. „Wer Mittel kürzen möchte, muss sagen, auf welche bäuerlichen Leistungen er verzichten möchte.“