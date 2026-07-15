ÖAMTC: Verkehrsstrafen steigen um satte 50 Prozent

Die teuersten Strafen sind neue Basis

Das Ministerium relativierte die Kritik des ÖAMTC, dass die Strafbeträge um 50 Prozent erhöht werden. Derzeit gibt es in den einzelnen Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen. Diese wurden nun angepasst und vereinheitlicht. Dabei habe man sich an den höchsten Strafen orientiert, die in einem Bundesland bereits gültig waren.