24.000 Tickets weg! Real Madrid löst Ansturm aus

Für den Testspielkracher im Wörthersee Stadion waren nach nur vier Stunden 24.000 Karten weg. Real Madrid sichert sich Kontingent von 1000 Tickets. Westbahn bringt Fans nach dem Spiel mit Sonderzug nachhause.
Zwölf Jahre nach seinem letzten Besuch im Klagenfurter Wörthersee Stadion kehrt Startrainer Jose Mourinho zurück. 2014 hatte er mit Chelsea einen Test gegen den WAC bestritten. Am 1. August feiert er dort in einem Freundschaftsspiel sein Comeback als Coach von Real Madrid gegen die Fiorentina.
Wir sind mit dem Verkaufsstart äußerst zufrieden. Das unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Strahlkraft von Real Madrid.
Henning Rießelmann, „Onside Sports“
Am Mittwoch um 12 Uhr startete der Vorverkauf – um 16 Uhr waren bereits 24.000 Tickets weg. „Wir sind mit dem Verkaufsstart äußerst zufrieden. Innerhalb von nur drei Stunden wurden bereits knapp 24.000 Tickets verkauft – das unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Strahlkraft von Real Madrid und die enorme Begeisterung für dieses internationale Topspiel. Wir bedanken uns bei allen Fans für das großartige Interesse und freuen uns auf ein ausverkauftes Wörthersee Stadion in Klagenfurt“, betont Henning Rießelmann, Geschäftsführer der Veranstalter-Agentur „Onside Sports“.
Noch nicht ausverkauft
Auf www.testspiele.at gibt es noch Karten – mit 30.000 Fans wäre das Stadion restlos gefüllt. Ein Kontingent von 1000 Tickets ließ sich Real Madrid für Vereinszwecke vorerst blocken.
Schon im Vorjahr hatte das „Weiße Ballet“ das Tivoli in Innsbruck zum Platzen gebracht, war das Testspiel gegen WSG Tirol ausverkauft gewesen.
Hoffen auf viele Stars
Ob wirklich alle Stars der Madrilenen nach Klagenfurt kommen, ist wegen der WM ja noch offen. Möglich istimmerhin ein Auftritt von Brasilo-Zauberer Vinicius Junior, der mit der Seleção ja frühzeitig die Segel streichen musste. Auch Federico Valverde, Arda Güler, Endrick oder Antonio Rüdiger mussten den Urlaub früher antreten, könnten daher in Klagenfurt dabei sein.
Wiedersehen mit Klagenfurt
Die Real-Abordnung kommt direkt zum Match mit Anpfiff um 18 Uhr, verbringt dann auch eine Nacht in Velden. Wie für Coach Mourinho ist es auch für das Real-Ensemble eine Rückkehr nach Kärnten – schon 2021 testete man, damals unter Carlo Ancelotti, im Wörthersee Stadion, spielte vor ausverkauftem Haus 0:0 gegen den AC Milan.
Bei Gegner Fiorentina sind auch bekannte Namen zu finden: Mit Fabio Grosso trainiert ein italienischer Ex-Weltmeister von 2006 das Serie-A-Team, bei der David de Gea, ehemals Manchester United, das Tor hütet, Moise Kean für Treffer sorgt.
Sonderzug für die Heimreise
Bereits fix: Die Westbahn schiebt am 1. August extra für das Spiel einen Sonderzug auf der Strecke Wien – Klagenfurt für die Heimreise ein. Die Abfahrtszeit wird dabei auf das Spielende sowie Shuttle-Verbindungen zwischen Stadion und Hauptbahnhof Klagenfurt abgestimmt. Angefahren werden die Bahnhöfe des Westbahn-Netzes auf der Südstrecke zwischen Klagenfurt und Wien.
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