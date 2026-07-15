24.000 Tickets weg! Real Madrid löst Ansturm aus

Am Mittwoch um 12 Uhr startete der Vorverkauf – um 16 Uhr waren bereits 24.000 Tickets weg. „Wir sind mit dem Verkaufsstart äußerst zufrieden. Innerhalb von nur drei Stunden wurden bereits knapp 24.000 Tickets verkauft – das unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Strahlkraft von Real Madrid und die enorme Begeisterung für dieses internationale Topspiel. Wir bedanken uns bei allen Fans für das großartige Interesse und freuen uns auf ein ausverkauftes Wörthersee Stadion in Klagenfurt“, betont Henning Rießelmann, Geschäftsführer der Veranstalter-Agentur „Onside Sports“.