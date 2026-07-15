Seniorin kracht mit Pkw frontal gegen Leitschiene

Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 15 Uhr. Die 85-Jährige fuhr mit dem Pkw in Innsbruck auf dem Schusterbergweg in Richtung Süden. „An der Kreuzung mit der Haller Straße bog sie nach rechts in Richtung Westen ab und wollte im Anschluss bei der Gabelung Haller Straße und Grenobler Brücke nach links über die Auffahrt auf die Grenobler Brücke fahren“, heißt es von der Polizei.