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Crash bei Kreuzung

Seniorin kracht mit Pkw frontal gegen Leitschiene

Tirol
15.07.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Folgenschwerer Unfall in der Tiroler Landeshauptstadt am Mittwoch! Eine Seniorin (85) krachte mit dem Pkw bei einer Kreuzung frontal gegen eine Leitschiene. Von der Rettung wurde die Schwerverletzte in die Klinik eingeliefert.

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Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 15 Uhr. Die 85-Jährige fuhr mit dem Pkw in Innsbruck auf dem Schusterbergweg in Richtung Süden. „An der Kreuzung mit der Haller Straße bog sie nach rechts in Richtung Westen ab und wollte im Anschluss bei der Gabelung Haller Straße und Grenobler Brücke nach links über die Auffahrt auf die Grenobler Brücke fahren“, heißt es von der Polizei.

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Mit Rettung in die Klinik gebracht
In weiterer Folge geriet die Seniorin am Beginn der Leitschiene nach rechts und prallte frontal gegen die Rundung der Leitschiene. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und die Leitschiene demoliert.“ 

Bei dem Crash zog sich die Seniorin schwere Verletzungen zu. Die Rettung lieferte sie in die Klinik ein.

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