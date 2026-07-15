Elektro-Riese Philips investiert 25 Millionen

Produktion im Zeichen der Umwelt

Darüber hinaus setzt Philips auf Nachhaltigkeit: Solaranlagen, der Anschluss an das Fernwärmenetz, biobasierte Materialien sowie eigene Bienenstöcke sind Teil des Umweltkonzepts. Außerdem sorgen angemietete Schafe von Frühling bis Herbst für eine schöne Rasenfläche im südlichen Teil des Firmengeländes.