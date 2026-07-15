13.000 Kilometer Anreise, um Einbrechen zu gehen

Lange Anreise

Dass Südamerikaner nach Österreich zum Einbrechen kommen, sei nicht neu, „vor allem in Wien und Niederösterreich fällt es seit ein paar Jahren auf“, weiß Christian Schmidseder vom Landeskriminalamt OÖ. Die Täter reisen mit dem Flugzeug an und mieten über große Autovermieter ein Fahrzeug für ihre kriminelle „Sightseeingtour“. „Damit fahren sie dann quer durch Europa, da kommen nicht selten in ein paar Tagen 5000 Kilometer zusammen“, so der Ermittler.