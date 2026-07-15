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Alles fix? ÖFB-Kicker vor Sprung in Premier League

Fußball International
15.07.2026 18:54
Xaver Schlager und David Alaba im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien.
Xaver Schlager und David Alaba im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Franz Hollauf

Bei der Weltmeisterschaft absolvierte er vier Spiele fürs ÖFB-Team, insgesamt präsentierte er sich in den USA aber nicht in Topform. Nun verdichten sich die Gerüchte, wonach Mittelfeldmann Xaver Schlager, der seit Sommer ablösefrei zu haben ist, in die englische Premier League wechseln soll. 

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Laut „The Athletic“ steht der 28-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Nottingham Forest. Schlager soll sich noch in dieser Woche einer medizinischen Untersuchung unterziehen, danach soll der Transfer offiziell bestätigt werden.

Wiedersehen mit Oliver Glasner
Spätestens dann gibt es auch ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Oliver Glasner. Der Oberösterreicher übernahm nach seinem Weggang von Crystal Palace im Sommer das Traineramt bei den „Tricky Trees“.

Oliver Glasner übernahm kürzlich das Traineramt beim englischen Premier-League-Klub Nottingham ...
Oliver Glasner übernahm kürzlich das Traineramt beim englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Zweijahresvertrag mit Option 
Dem Bericht zufolge werde Schlager einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 12 Monate unterschreiben. Forest muss keine Ablösesumme zahlen, da der Mittelfeldspieler nach Ablauf seines Vertrags bei RB Leipzig ablösefrei ist. Der Bundesligist hatte zuvor versucht, seinen Vertrag zu verlängern, war dabei jedoch letztlich erfolglos geblieben.

Marktwert auf zehn Millionen Euro gesunken
Für den Mittelfeldspieler, der wie Glasner aus Oberösterreich stammt, wäre es das erste Mal in seiner Karriere, dass er den deutschsprachigen Raum verlässt. Nach 107 Spielen für Red Bull Salzburg und 81 Partien für den VfL Wolfsburg – 66 davon unter Glasner – ging es 2022 nach Leipzig, wo er mit 108 Einsätzen die meisten für einen Klub sammelte. Sein Marktwert erreichte bei den Sachsen 2023 den Höchstwert von 28 Millionen Euro, mittlerweile sank dieser auch aufgrund einiger Verletzungen – wie einem Kreuzbandriss im Mai 2024 – laut transfermarkt.at auf zehn Millionen.

Xaver Schlager verließ im Sommer RB Leipzig.
Xaver Schlager verließ im Sommer RB Leipzig.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

„Der erfahrene Mittelfeldspieler soll dazu beitragen, die Lücke zu füllen, die Elliot Anderson hinterlassen hat, der Anfang des Sommers für 135 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist“, schreibt „The Athletic“. 

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Nottingham stieß bis ins Europa-League-Semifinale vor
In der jüngeren Vergangenheit etablierte sich Nottingham Forest wieder als feste Größe in der Premier League. Nach dem sensationellen siebenten Platz in der Saison 2024/25, dem besten Ergebnis seit über 30 Jahren, kämpfte das Team in der vergangenen Saison gegen den Abstieg, am Ende hielt man mit Platz 16 die Liga. International lief es für die „Tricky Trees“ besser, in der Europa League stieß man bis ins Halbfinale vor. 

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