Alles fix? ÖFB-Kicker vor Sprung in Premier League

Marktwert auf zehn Millionen Euro gesunken

Für den Mittelfeldspieler, der wie Glasner aus Oberösterreich stammt, wäre es das erste Mal in seiner Karriere, dass er den deutschsprachigen Raum verlässt. Nach 107 Spielen für Red Bull Salzburg und 81 Partien für den VfL Wolfsburg – 66 davon unter Glasner – ging es 2022 nach Leipzig, wo er mit 108 Einsätzen die meisten für einen Klub sammelte. Sein Marktwert erreichte bei den Sachsen 2023 den Höchstwert von 28 Millionen Euro, mittlerweile sank dieser auch aufgrund einiger Verletzungen – wie einem Kreuzbandriss im Mai 2024 – laut transfermarkt.at auf zehn Millionen.