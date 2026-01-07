Nvidia und AMD präsentieren ihre neuen KI-Chips

AMD mit KI-Chips für Cloud und kleine Rechenzentren

Nvidia-Rivale AMD präsentierte auf der CES eine Reihe von Neuheiten. Das neue Spitzenprodukt ist der „MI455“. Dieser soll in KI-Rechenzentren von Partnern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zum Einsatz kommen. Mit dem „MI440X“ zielt AMD-Chefin Lisa Su auf eine andere Kundengruppe. Dieser Prozessor sei für den Einsatz in Rechenzentren ausgelegt, die nicht ausschließlich für Künstliche Intelligenz genutzt würden. Er könne als Ergänzung für Firmenserver dienen.